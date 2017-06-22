Tek bir server üzerinden yüzlerce bilgisayar yönetilebilecek

Arif Okudum ile ortaklık projesini imzalandı. Tek bir Server’a bağlı olan bilgisayarların harddisk olmadan çalışmasına olanak sağlayarak veri güvenliğini arttırmış bir yazılım olan sistem, tüm bilgisayarları tek bir bilgisayar üzerinden güvenli bir şekilde yönetebilecek.

Fatih Belediyesi tarafından girişimcilerin önünü açan, Fatih Belediyesi Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi (YEPGEM) ilk meyvelerini vermeye başladı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir TÜBİTAK Marmara Teknokent Enstitüsü ‘Disksiz Bilgisayar Sistemleri Projesi’ni hayata geçiren Dr. Arif Okudum ile ortaklık projesini imzaladı. Server’a bağlı olan bilgisayarların harddisk olmadan çalışmasına olanak sağlayarak veri güvenliğini arttırmış bir yazılım olan sistem sayesinde, tüm bilgisayarlar tek bir bilgisayar üzerinden güvenli bir şekilde yönetebilecek. Aynı zamanda veri güvenliği de tek bir merkezden yönetilerek virüs bulaşma gibi olumsuz durumların önüne geçilerek, büyük bir maliyet kaybı ve veri kaybından gibi olumsuzlukların önüne geçilecek.

“Birtek serverla binlerce bilgisayarı çalıştırabiliyorsunuz”

Projenin öneminden bahseden Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yenilikçi Projeleri Geliştirme Merkezi’nin (YEPKEM) çalışmaları doğrultusunda yapılan çalışmaların önemli adımlarından, sonuçlarından bir tanesi. YEPKEM’de temel hedefimiz girişimcilerin düşüncelerini, projelerini hayata geçirmeleri sürecini onlarla beraber yönetmek, onlarla beraber yardımcı olmak. Bu süreci onlar açısından kolaylaştırmaktır. Bu projenin temeli; oluşturulan bir tek Serverla binlerce bilgisayarı çalıştırabiliyorsunuz. Bu bize neyi kazandırır, ülkeye neyi kazandırır; bir defa her bir bilgisayarda harddisk var, ama bu sistemde harddisk olmasına gerek yok. Bir server yetiyor. Bir defa bilgisayar başına harddisk olarak 50 dolar tasarruf ediyorsunuz. Ayrıca bilgi güvenliği açısından son derece önemli. Çünkü; burada bilgisayarlar bağımsız değil, servere bağlı olarak çalışıyorlar. Çok daha hızlı netice alabiliyorsunuz. Ülke açısından son derece önemli bir proje” diye konuştu.

“Veri güvenliğini sağlayan ve veri kaybını ortandan kaldıran bir sistem”

Projeyi tasarlayan Dr. Arif Okudum ise, “Projemiz; bilgisayarlarda bulunan disklerin tamamen ortadan kaldırılarak, hiçbir ek donanım vermeden tamamen disksiz bir şekilde çalışmasını, bunun tek bir noktadan çalışmasına olanak sağlayan bir sistem. Biz bunu tek bir işletim sistemini sunucuya koyarak ve verileri tek bir noktadan kontrol ederek tüm sistemi yönetmiş oluyoruz. Bu bize neyi sağlıyor; disk masraflarını ve yüksek maliyetlerde olan virüs programlarının maliyetlerini ortadan kaldırıyor. Tek bir işletim sistemi olacağı için yönetimi de çok basit oluyor. Veri güvenliğini sağlayan ve veri kaybını ortandan kaldıran bir sistem” şeklinde konuştu.