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08 Haziran 2018 16:44

Tekne Orucu hem eğlendiriyor hem öğretiyor

İstanbul’da ilk kez Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından, çocuklara orucu sevdirmek amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilen “Tekne Orucu İftar Programı” bu Ramazan ayında yine çocuklar için dopdolu içerikle düzenleniyor.

Tekne Orucu hem eğlendiriyor hem öğretiyor

08 Haziran 2018 16:44


Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan Tekne Orucu, Eyüpsultan’da çocuklar tarafından her Ramazan farklı bir heyecan ve sevinçle karşılanıyor. Bu yıl da Ramazan’ın her günü öğle ezanından bir saat önce, yaşları 4 ile 8 arasında değişen çocuklar, kendileri için Eyüp Sultan Meydanı’da hazırlanan iftar sofrasında buluşmaya devam ediyor. Tekne Orucu etkinliğinde çocuklar iftar öncesi doyasıya eğlenip dualar ettiler. Fatih Mercantaşı’nın sunumuyla gerçekleşen Tekne Orucunda palyaçolar çocukların yüzlerini boyarken, Hacivat-Karagöz ve Nasrettin Hoca ile de hem eğlenip hem de öğrendiler.


Öğlene kadar oruç tutan çocuklar öğle ezanının okunmasıyla hep birlikte oruçlarını açtılar.


Başkan Remzi Aydın’ın talimatıyla “Tekne Orucu” etkinliği bu yıl 13 ayrı noktada gerçekleştiriliyor. Etkinlik Eyüp Sultan Meydanı’nda her gün onlarca çocuğun katılımıyla düzenlenirken, diğer noktalarda değişik tarihlerde gerçekleşiyor.


Tekne Orucu etkinliğinden çocuğunun da faydalanmasını isteyen Eyüpsultanlı vatandaşlar 444 30 00 numaralı telefondan Beyaz Masa ile irtibata geçerek kayıt yaptırabilirler.



Tekne Orucu nedir?


Ramazan ayında eskiden mutfaklarda büyük ekmek tekneleri bulunurmuş, çocuklar ve yaşlılar oruç tutarlarken zorlandıkları durumda işte bu kocaman ekmek teknelerinin arkasına gizlenerek karınlarını doyurup, oruçlarına kaldıkları yerden devam ederlermiş bunun adına da Tekne Orucu derlermiş. Tekne orucu bir Anadolu geleneğidir. Bütün gün oruç tutamayan çocukların, günün sadece bir bölümünü oruçlu geçirmesine tekne orucu deniyor.




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