Tekne orucu tutan çocuklar ilk iftarını yaptı

Çocuklar iftardan önce renkli gösterilerle gönüllerince eğlendi.

Arnavutköy’de geleneksel hale gelen Ramazan’ın ilk günü, “Tekne Orucu” programı ile çocuklar yarım gün oruç tuttu. İftar yapmak için Bolluca Gençlik Merkezi bahçesine gelen çocuklar burada kendileri için hazırlanan çeşitli oyunlarla vakit geçirdi. Hacivat ve Karagöz, kukla oyunları gibi gösterilerle eğlenen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Öğle ezanının okunmasıyla birlikte oruçlarını açan çocuklar iştahla kendileri için hazırlanan yemekleri yerken, aynı sofrada bir araya gelmenin de mutluluğunu paylaştı.

Çocukların kimisi oruçlarını tutarken susuzluğa karşı zorlandığını, kimisi de zorlanmadığını ifade etti.

“Oruç ibadeti yokluk içerisinde olanları da anlama anı”

Oruç ibadetini çocuklara anlatma açısından önemine değinen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bugün çocuklarımız açısından eğlenceli bir gün. Bir geleneğimizi canlandırmak, onları çocuklarımıza anlatmak, hatırlatmak ve onu yaşatmak adına bir çalışmayı gerçekleştirdik. Ramazan’ın ilk günü çocuklarımızla beraber tekne orucu diye tabir ettiğimiz orucu, iftar için çocuklarımızı buraya topluyoruz. Bu oruç ibadetini onlara tanıtmayı, onların büyüklerinin yapmış olduğu bu ibadetin ne anlama geldiğini anlamalarını arzu ediyoruz. Oruç ibadeti malum hem bir ibadet, hem bir sabır sınavı ve elbette aynı zamanda fakiri, yokluk içerisinde olanları da anlama anı. Çocuklarımıza bunları anlatmak lazım. Bir yandan da büyüdüklerinde oruca alışsınlar diye arzu ediyoruz” dedi.