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21 Kasım 2017 11:20

Teknik adam değişikliği başarı getirmiyor

Süper Lig’de geride kalan 12 haftada 7 takım teknik direktör değişikliğine gitti.

Teknik adam değişikliği başarı getirmiyor

21 Kasım 2017 11:20

Bu alanda istikrarı yakalayamayan ve başarıdan uzak kalan takımların hepsi ligde ilk 10 sıranın altında yer alıyor.


Süper Lig’de henüz 12 hafta geride kalmasına rağmen Kardemir Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Osmanlıspor, Atiker Konyaspor ve Trabzonspor teknik direktör değiştirdi. Her gelen antrenörün takım üzerinde farklı formasyonlar denemesi ve futbolcuların buna uyum sürecini de göz önüne aldığımızda başarının gelmesi oldukça zaman alıyor. Türk futbolunun geleceğini şekillendirme adına yapılacak planlamaların konuşulduğu bugünlerde oyuncuları eğitecek teknik adamlar konusundaki istikrarsızlık ise kafaları kurcalayan bir başka konu.



İlk 10’un altında kaldılar


Belirli bir maddi bütçeye sahip ve orta halli denebilecek takımların hedefi genelde ilk 10’un içinde yer almak oluyor. Başarı kıstası olarak belirlenen bu sıranın altında kalan ekipler de düşme potasına girmemek için yerlerini koruma çabası içinde olur. Teknik direktör değişikliğine giden söz konusu 7 takımın en büyük ortak özelliği de ilk 10 sıranın altında yer almaları. 11 ve 18. sıralar arasına baktığımızda antrenör değişikliği yaşamayan tek takım Kasımpaşa olarak dikkat çekiyor. 4 büyükler olarak adlandırılan ekiplerden Trabzonspor ise 11. sırada bulunuyor. Hatırlanacağı üzere Karadeniz ekibi sezona Ersun Yanal ile başlanmış, daha sonra takımın başına Rıza Çalımbay getirilmişti. Ligde en fazla teknik adam değişikliği yaşayan Gençlerbirliği ise efsane başkanları İlhan Cavcav’ın adının verildiği ligde son sırada bulunuyor.




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