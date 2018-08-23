Teknik Direktör Engin Fırat Arnavutluk’ta

Uzun yıllar Türkiye, İran ve Güney Kore’de teknik direktörlük yapan Fırat, Arnavut takımı Vllaznia ile Futbol Direktörü görevini yürütecek. Hem Türk hem de Alman pasaportu bulunan Fırat’ın, Irak Milli Takımı’ndan da teklif almasına rağmen Arnavutluk takımının Futbol Direktörlük görevini kabul etmesi kabul ettiği öğrenildi.

Antrenörlük hayatına Fenerbahçe’de Alman Teknik Direktör Werner Lorant ile başlayan Fırat, Türkiyle’de daha sonra Sivas ve Kayseri Erciyes takımlarında görev aldı. Bir dönem İran’da hocalık yapan Engin Fırat, Kısa bir sürede Güney Kore’de görev yaptı. Uzun yıllar hocalık yapan tecrübeli hoca bu kez Arnavutluk takımında Futbol Direktörü olarak görev yapacak. İşkodra şehrinin futbol takımı olan Vllaznia takımın Başkanı Suat Lici ve İşkodra Belediye Başkanı Votana Ademi’nin burada görev yapmasında büyük katlıları olduğunu ifade eden Fırat; " Malumunuz geçen hafta Irak Milli Takımından menajerim kanalıyla bir teklif aldım. Ancak burada Gerek Belediye Başkanımız Voltana Ademi ve gerekse Kulüp Başkanımızı Suad Lici’nin buraya gelmemde büyük katkıları ve destekleri oldu. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Önce kulübümüz için sonrasında Arnavut futbolcu için bir katkı sağlayabilirsem çok mutlu olacağım. Birikimlerimi bu kez Futbol Direktörü olarak kulüp genelinde paylaşacağım. Takımımız Arnavutluk 1.Ligi’nde yer almaktadır. " diyerek bu görevinden üstesinden geleceğini ifade etti.

Engin Fırat’ın görev yaptığı kulüpler:

Saipa FC (İran) Teknik Direktör

Navad Urmia FC (Iran) Teknik Direktör

Sepahan FC (İran ) Teknik Direktör

İran Milli Takımı (İran ) Antrenör Ali Daei ile birlikte

K.Erciyesspor (Türkiye) Antrenör Werner Lorant ile birlikte

Saipa FC (İran ) Antrenör

Sivasspor (Türkiye) Antrenör Werner Lorant ile sonrasında Bülent Uygun ile)

Incheon United (Güney Kore) Antrenör

LR Ahlen (Almanya) Antrenör Werner Lorant ile

Fenerbahçe (Türkiye) Antrenör Werner Lorant ile