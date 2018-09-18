Teknofest'te Gaziosmanpaşa rüzgarı esecek

Bilgi Evleri'nde yazılım, robotik kodlama ve 3D Printer eğitimi alan ortaokul öğrencileri, işitme engellilere yönelik geliştirdikleri "Duyarlı Titreşim" ve görme engelliler için ürettikleri "Sinyalli Gözler" isimli 2 farklı projeyle Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST İstanbul'da yarışacak.

Toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye'nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Çocukları ve gençleri geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenecek TEKNOFEST için Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde ROBOGOP projesi kapsamında robotik yazılım ve kodlama eğitimi gören ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri 2 farklı proje ile milli yazılımın temellerini Gaziosmanpaşa'da atıyor.

Robogop projesi ile çocukların zihin dünyası şekilleniyor

Türkiye'nin bilişim alanında etkinliğinin arttırılması ve teknoloji üretiminde lider ülke olabilmesini amaçlayan ROBOGOP Projesi hızla devam ediyor. Çocuklar, ROBOGOP eğitimi ile bir robot programlayabiliyor ve programladığı robotu hareket ettirebiliyor. Ortaokul öğrencilerinin geliştirdiği ve ROBOGOP ismini verdiği robot, sesli komut sistemiyle çalışıyor. Ayrıca ROBOGOP eğitimi ile çocuklar oyun kodlayıp 2 ve 3 boyutlu tasarım da yapabiliyor.

Çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla bilişim ve yazılım eğitiminin verildiği ROBOGOP Projesi'nde, çocuklara sadece teknolojiyi kullanmayı değil onu üretebilmeyi ve tüm dünyaya örnek olabilecek yazılımcıların yetiştirilmesi hedefleniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde ROGOBOP projesi kapsamında yazılım, robotik kodlama ve 3D Printer eğitimi alan ortaokul öğrencileri, geliştirdikleri 2 farklı projeyle TEKNOFEST'te yarışmaya hak kazandı.

Duyarlı titreşim projesi ile işitme engellilerin hayatı kolaylaşacak

TEKNOFEST İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak. Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin geliştirdiği ve Teknoloji kategorisinden Sağlık bölümü alanında yer alacak 2 farklı proje, görme ve işitme engelliler için büyük kolaylık sağlayacak. Milli yazılımın temellerini Gaziosmanpaşa'da atan Bilgi Evleri öğrencilerinin geliştirdikleri projelerden biri Duyarlı Titreşim Projesi. İşitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve onları günlük yaşamdaki tehlikelere karşı korumak amacıyla tasarlanan proje kapsamında yüksek desibel seslere duyarlı bir bileklik geliştirildi. Yüksek desibel seslere karşı titreyen cihaz, işitme engelli bireyleri de bu şekilde uyarmış olacak. Örneğin, işitme engelli bireyin yolda yürüdüğü sırada bir araba korna çalarsa, bu korna sesi çok yüksek desibel olduğu için bileklikte kırmızı ışık yanacak ve içinde titreşim motoru olan bileklik kişinin kolunda titreyecek.

Bluetooth ile telefona bağlanma özelliğine de sahip olan bileklikte 5 adet LED bulunuyor. Seslerin seviyesine göre devreye giren LED ışıkları, telefon çaldığında, SMS geldiğinde, orta seviyeli seslerde ve yüksek seviyeli seslerde sırasıyla devreye girecek. Yani bu bileklik sayesinde, işitme engelli bireyler, dışarıdan gelen sesli uyarıları hem titreşim sayesinde hissedecek hem de içinde bulunan LED ışıkları ile uyarıların hangi yönden geldiğini görebilecek.

Sinyalli gözler projesi, görme engellilere umut olacak

Bilgi Evleri'nde robotik kodlama ve yazılım eğitimi alan ortaokul öğrencilerinin bir diğer projesi de Sinyalli Gözler Projesi. Görme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirilen proje, onları umuma açık ortamlarda yer alacak Braille alfabelerine ulaştırarak hareketlerini ve çevreye erişimlerini kolaylaştırmayı sağlayacak. Ayrıca bu proje kapsamında bir dizlik tasarlanarak çevredeki engellerden haberdar olmaları sağlanacak.

Proje kapsamında Bilgi Evleri öğrencilerinin geliştirdiği bir düzenek, görme engelli bireylerin bastonlarının ucuna takılacak, böylece yürüme yolları ve sarı çizgileri de kolaylıkla bulmaları sağlanacak.

Geleceğin bilim insanları Gaziosmanpaşa'da yetişiyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, çocukların, bilimsel ve teknolojik yönden gelişimini desteklemek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bilgi Evleri'ndeki Bilim Laboratuvarı, modern eğitim anlayışına uygun olarak öğrencilerin deneyerek, gözleyerek ve araştırarak eğitim görmesini sağlıyor. Öğrencilerin öğrenmiş oldukları soyut bilgiyi gerçek hayatta kullanabilmesini hedefleyen Bilim Laboratuvarı, öğrencilere Fizik, Kimya ve Biyoloji alanlarında uzman öğretmenlerin hazırlamış olduğu konularla ilgili deney ve etkinlik yapma imkânı sunuyor.

Bilimde yerli ve milli projeler üretilmesi hedefleniyor

Yerli ve milli değerlerle geleceğin Türkiye'sinde söz sahibi olacak gençler yetiştirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, bu çalışmayla öğrencilerin TÜBİTAK'a özgün projeler üretmesini sağlamayı hedefliyor. Bu sayede bilimde, teknolojide ve tüm alanlarda yerli ve milli bir altyapının oluşması amaçlanıyor.