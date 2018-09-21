TEKNOFEST'te insan seli

Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in 2'inci gününde insan seli yaşandı. Festival alanına kurulan Dikey Rüzgar Tüneli Platformu vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in 2'inci gününde vatandaşlar İstanbul Havalimanı'na akın etti. Düzenlenen çeşitli etkinliklerde doyasıya eğlenen vatandaşlar TEKNOFEST için Letonya'dan getirilen Dikey Rüzgar Tüneli Platformu'na yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, platforma çıkarak serbest uçuş deneyimini yaşadı. Ayrıca etkinlik alanına kurulan stantları gezen vatandaşlar görevlilerle konuşarak havacılık, uzay ve teknoloji hakkında bilgi edindi. TEKNOFEST 2'inci gününde de heyecan dolu gösterilerle devam ediyor.