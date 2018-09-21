TEKNOFEST'te İnsansız Hava Araçları Yarışması nefes kesti

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te düzenlenen TÜBİTAK 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, festivale katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. 385 başvuru arasından seçilen 85 kişinin yarıştığı yarışmada insansız hava aracı pilotları hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te düzenlenen TÜBİTAK 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, festivale katılan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Sabit kanat ve döner kanat iki kategoride düzenlenen yarışlarda 85 insansız hava aracı pilotu hünerlerini sergiledi. Gökyüzünde akrobasi yapan insansız hava araçları pilotları, izleyenlerin beğenisini topladı. Yarış alanını ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ise yarışmacı arkadaşlara başarılar diledi.

“Bu etkinliğin bir parçası olmak istedik”

Yarışların çok keyifli geçtiğini ifade eden TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, “Yarışmalarımız dün başladı, bugün de devam ediyor. TEKNOFEST erkinlikleri kapsamında insansız hava araçları yarışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz, daha önce bu yarışları TÜBİTAK olarak iki defa gerçekleştirdik. Ama bu yıl TEKNOFEST ilk defa yapılıyor. Bizde bu etkinliğin bir parçası olmak istedik. İnsansız hava aracı yarışlarımızla, hem sabit kanat hem de döner kanat kategorileriyle bu etkinliğin içerisinde yer aldık. Bu yıl yarışlara 312 takım başvuruda bulundu. Bunlardan 85 tanesi ön elemelerden geçti ve buraya davet edildi. Uluslararası bir yarışma. Türkiye'deki üniversite ve liselerimizin yanında Azerbaycan, Endonezya, Pakistan gibi ülkelerden de katılımlarımız var. Ben tüm katılımcı arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün başlayan TÜBİTAK 2018 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması, Pazar günü yapılan final uçuşlarıyla sonlanacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.