TEKNOFEST'te "Teknolojinin Serüveni Müzesi"ne yoğun ilgi

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'te, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kişisel “Teknoloji'nin Serüveni Müzesi” vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Müzede 80'li yıllardan beri kullanılan teknolojik aletler sergilenirken, aynı zamanda yeni teknolojiler de teknoloji tutkunlarıyla buluşturuldu.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST binlerce kişinin katılımıyla 3'üncü havalimanı yerleşkesinde başladı.

Tuzla Belediyesi ve Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfı tarafından gençlere ve öğrencilere teknolojinin geçmişini ve geleceğini daha iyi bir şekilde anlatmak maksadıyla oluşturulan “Teknolojinin Serüveni Müzesi” TEKNOFEST'te teknoloji tutukunları ile buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın 1980'lerden günümüze kullandığı ve teknoloji tutkusuyla sahip olduğu bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar, radyolar, hesap makineleri ile ses ve görüntü cihazları gibi pek çok teknolojik cihaz müzede sergileniyor.

"Bilim ve teknolojiyle ilerleyemezsek tam anlamıyla bağımsız olamayız"

İstanbul 3'üncü Havalimanında bugün açılışı yapılan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'e katılmanın mutluluk ve gurur verici olduğunu söyleyen Tuzla belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Teknolojiye olan merakım, çok eski yıllardan 24 kilobaytlık dijital bilgisayarla başlayan bir serüvendi. Gençlerimize bilim ve teknolojiyi tanıtmak için Türkiye Temel Bilimler Araştırma Vakfıyla birlikte bir stant kurduk. Bu standımızın içinde uzay havacılık ve özellikle de sanayimizi ilgilendiren birçok teknolojik ürünün prototip aşamalarını ortaya koymak üzere eski teknolojilerin de serüvenini ortaya koyan çok şeyimiz var. Ne olursa olsun bilim ve teknolojide ilerleyemezsek bir ülkenin bağımsızlığı konusunda gelişen dünyada tam anlamıyla bağımsız olamayız” dedi.

“TEKNOFEST, sonrası için önem taşıyor”

TEKNOFEST'in Türkiye'de bir ilk olduğunu aktaran Başkan Yazıcı, “TEKNOFEST belki Türkiye'de ilk kez yapılıyor ama bundan sonra buradaki gelişmelerle beraber birçok sanayi kuruluşunu da ilgilendiren ve geleceğimize umutla bakmamızı sağlayacak birçok teknolojik ürünün kaynağı olacaktır. Geçmiş toplumlar, ülkeler bu şekilde gelişmiştir. Uzay ve havacılıktaki gelişmelerini diğer tüm sanayi sektörlerine aktararak ülkenin geleceğine umut ve ışık yayıyorlar” diyerek TEKNOFEST'in Türkiye'nin geleceğine bir ivme kazandıracağını ifade etti.