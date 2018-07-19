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19 Temmuz 2018 11:58

Teknoloji Takımı, İhlas Koleji’nden ikinci yıldızını seçti

Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Ahmet Berhan Keklik Geleceğin Teknoloji Yıldızları Programı kapsamında düzenlenen elemelerden başarıyla geçti.

Teknoloji Takımı, İhlas Koleji’nden ikinci yıldızını seçti

19 Temmuz 2018 11:58


Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen programda yapılan iki elemeli yarışmada başarıya ulaşan Keklik, bu sayede 2018 Geleceğin Teknoloji Yıldızları arasına girerek 36 aylık robotik ve kodlama eğitimini ücretsiz olarak almaya hak kazandı.


Alacağı 36 aylık eğitimi heyecanla beklediğini söyleyen Ahmet Berhan Keklik, bu eğitimin sonunda Türkiye Teknoloji Takımı’na gireceğini söyledi. Eğitimini aldıktan sonra da kendini geliştirmeye devam edeceğini ifade eden Keklik, gelecekte robotik kodlama alanında çalışmak istediğini söyledi.


İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin Türkiye Teknoloji takımına iki öğrenci gönderdiklerini vurgulayarak, “Öğrencilerimiz Ömer Faruk Meral ve Ahmet Berhan Keklik, bizleri mutlu ederek Türkiye Teknoloji Takımı’na girdiler. Kendilerini 36 aylık çok değerli bir eğitim bekliyor. Şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.




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