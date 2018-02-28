“Teknoloji Talk Show” ile güncel teknolojiler

Microsoft’un kurumsal pazarda hakim olduğu ürünleri tanımak ve güncel teknolojiyi kullanmaya teşvik etmek amacıyla başlayanTeknolojik Talk Show programı Başakşehir Living Lab’de gerçekleşti.

Alanında uzman isimlerin farklı oturumlarda yaptığı sunumlarla son teknolojik gelişmelere ışık tutan etkinlikte MVP-Softline’dan Mehmet Parlakyiğit Windows 10 ile OneNote öğrenimini, MCSE-DeFacto Teknoloji’den Kerim Cantürk kişisel verileri koruma kanununu, Bilgi Teknolojileri Kıdemli Danışmanı Sefa Sarıca Microsoft Office 365’i ve CTO-Araf Global’den İbrahim Ersoy herkes için dijitalleşmenin önemi hakkında bilgiler verdi.

Bilgi teknolojileri ve bulut bilişimi gibi konuları geliştirmek isteyen, 18 yaş üzeri tüm katılımcılara açık olan Talk Show’da yaklaşık 50 teknoloji meraklısı bir araya geldi. Başakşehir Living Lab Merkezi’nin belediyecilik anlayışını farklı bir boyuta taşıdığını ifade eden konuşmacılar sunumlarını tek tek anlatmaya başladı.

OneNote ile ajanda tutmak

Windows 10 ile birlikte hayatımıza giren OneNote uygulamasını pratik bir şekilde öğreneceğiz diyen Mehmet Parlakyiğit OneNote hakkında bilgiler paylaştı. Parlakyiğit, ”OneNote sizlerin kişisel bir ajandanızdır. Kısacası dijital not defteriniz diyebiliriz. Bu ajandanız içerisinde dilediğiniz gibi notlar alabilirsiniz. Birçok cihazdan notlarınıza erişebilir ve bu notlar üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Güçlü arama özelliği, taranmış belge veya resimlerdeki metinler gibi daha önce bulamadığınız bilgileri bulmanıza imkan tanır. Paylaşılan not defterleri ekiplere notları ve bilgileri bir araya getirmek ve değişiklikler ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun, kişilerin katkılarını otomatik olarak birleştirmek ve güncelleştirmek için ortak bir konum sağlar” dedi.

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesinin talep edilebileceğini ifade eden Kerim Cantürk, “Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nın 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunabilirsiniz. Mesela; Bir evin satış değeri, bir nesne hakkında bilgidir. Belirli bir bölgedeki ev fiyatlarını göstermek için kullanıldığında bu veri kanunun koruma alanı dışında kalacaktır. Ancak belirli şartlar altında aynı verinin kişisel veri kabul edilmesi de mümkündür. Gerçekten de ev, sahibinin bir mal varlığıdır ve örneğin bu kişinin vergi yükümlülüklerinin sınırının ortaya çıkarılmasında kullanılabilir. Bu bağlamda evin satış değeri bilgisinin kişisel veri olduğu kabul edilecektir” dedi.