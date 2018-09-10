Teknoloji tutkunları Teknofest ile Yeni İstanbul Havaalanında buluşacak, yarışacak

Türkiye Teknoloji Takımı tarafından organize edilen ve Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olma özelliğini taşıyan Teknofest İstanbul, 20-23 Eylül tarihlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek.

Havacılık, uzay teknolojileri, yazılım, robotik kodlama gibi geleceğin akıllı ürünlerini keşf edecek gençleri geliştirmek için Teknofest İstanbul, 29 Ekim'de hizmete açılacak yeni İstanbul Havaalanında gerçekleştirilecek. Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de yapılacak festivale 40 noktadan belediye otobüsleri kaldırılacak. Arnavutköy'deki İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenecek festivale girişler ücretsiz olacak.

“Tam bağımsız Türkiye için hayal et, araştır, geliştir, üret”

Teknofest İstanbul, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarının yanı sıra havacılık gösterileri, seminerler, uluslararası girişim zirvesi ve aktiviteleri ziyaretçilerine sunacak. Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak. Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yarışmacılara yaklaşık 2 milyon liralık malzeme desteği sağlarken, 2 milyon lira da mükafat koydu. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar “Tam bağımsız Türkiye için hayal et, araştır, geliştir, üret” sloganını seçtiklerini, bugün insansız silahlı hava araçlarını üreten Türkiye'nin gelecekteki yeni beyinlerini bu festival ile gün yüzüne çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Festivale katılım ücretsiz

Festival, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan kuruluşların destekleriyle düzenleniyor. Teknofest İstanbul'un teknoloji yarışmalarını her kategoriyi kendi üretim alanlarına uygun bir öncü kuruluş destekliyor. Aselsan yazılım, Baykar insansız hava aracı yarışlarını, IGA drone uçuşlarını, isbak, Roketsan Tuzgölün'de 20 kişinin fırlatma onayı aldığı roket müsabakalarını, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK ve TÜRKSAT'da kendileri ile alakalı branşların yarışlarına sponsor oluyor. Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini hızlandırmak hedefleniyor. Selçuk Bayrak'tar şu anda Türkiye'den ihracat edilen ürünlerin kilogram fiyatının 1.6 dolar olduğunu, bunun 2023 yılında kilogram başına 4.5 dolarlık seviyeye çıkartılmasına çalıştıklarını sözlerine ekledi.