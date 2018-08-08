Teknosa, ilk 6 ayda 1 milyar 700 milyon TL ciroya ulaştı

Teknosa, 2018’ın ilk yarısında çift haneli büyüme ile 1 milyar 700 milyon ciro gerçekleştirdi. Şirketin aynı dönemde operasyonel karlılığı (FAVÖK) ise 62 milyon TL oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, ilk 6 ayı çift haneli büyüme ile tamamladı. Geçen yılın aynı dönemine göre benzer mağazalarda satışlarını yüzde 12 seviyesinde artırarak 1 milyar 700 milyon TL ciro gerçekleştirdi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ikinci çeyrek ve ilk 6 ay sonuçlarını açıklayan Teknosa, dijital dönüşüm projelerine devam ederken, artan ortalama sepet tutarı ve dönüştürme oranının etkisiyle büyümeyi yakaladı. Teknosa’nın operasyonel karlılığı (FAVÖK) da 2018’in ilk yarısında 62 milyon TL’ye ulaştı.

2018 ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Yılın ikinci çeyreğinde 892,5 milyon TL ciro elde ederek büyümemizi sürdürdük. Sonuç olarak ilk 6 ay ciromuz 1 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı. Sektörde bizi her zaman farklı kılan hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye odaklanıyoruz. Müşteri Hizmetleri süreçlerinde sektöre model olacak pilot çalışmalarımız var. Teknosacell ile müşterilerimize avantajlı, data yoğun paketler sunarak iletişimlerini güçlendiriyoruz. Özmarkalı ürünümüz Preo’da da ilk 6 ayda çok önemli adımlar attık. Hem ürün yelpazemizi genişlettik hem içinde bulunduğumuz ürün gruplarında pazarda satış adetlerinin artmasına olumlu katkı sağladık. Müşterilerimize çoklu kanalda kesintisiz deneyim sunmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.