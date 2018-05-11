Teknosa’nın İzmir’deki 17’nci mağazası açıldı

İzmir Bayraklı Westpark’taki yeni Teknosa mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine, bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşmayı bekliyor.

Teknosa, Ege’deki mağaza yatırımlarına devam ederek, İzmir Bayraklı Westpark’ta yer alan yeni mağazası ile İzmir’deki 17’nci mağazasını açtı. 13 Mayıs tarihine kadar açılışa özel indirim kampanyaları sunacak olan Teknosa, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar pek çok ürünü avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturacak. Türkiye genelinde 208’e ulaşan mağaza ağı ve teknosa.com ile müşterinin teknolojiye erişimini kolaylaştıran Teknosa, çoklu kanaldan kesintisiz hizmet vermek için yatırımlarını sürdürmeye devam edecek.