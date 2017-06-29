Tekstil firmasına marka operasyonu

Taklit ürünlerin gerçek ürün gibi üretildiği ve milyonlarca lira karşılığında piyasaya ve yurt dışına gönderildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Sultangazi’de bir tekstil üretim firmasının, ünlü giyim markalarına ait ürünlerin taklidini ürettiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen Güvenlik Şube ekipleri, firmaya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çeşitli markalara ait yüz binlerce taklit ürün ele geçirdi.

Taklit ürünlerin gerçek ürün gibi üretildiği, sahte etiketlerin de üretilerek ürünlere dikildiği ve milyonlarca lira karşılığında piyasaya sürüldüğü öğrenildi. Ürünlerin yurt dışına da ihraç edildiği ve fiyatların EURO üzerinden belirlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili firmaya yetkilileri de gözaltına alındı.