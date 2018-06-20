Tekstil ihracatında hedef 25 milyar dolar

Yol haritamızın da özünü oluşturan bu ev ödevlerinin gereğini yerine getireceğiz ve treni bu kez kaçırmayacağız" dedi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Gelecek Satın Alma Stratejileri ve Beklentileri Paneli, küresel alım grupları ile Türkiye’nin önde gelen markalarının temsilcileri bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan TGSD Başkanı Hadi Karasu, Türk moda endüstrisinin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olarak sektörün geleceğine her zaman ışık tutmaya çalıştıklarını vurguladı.

Sorunları öne çıkarmak yerine her zaman çözüme odaklandıklarının altını çizen Karasu, bu ilkeden hareketle yeni bir sıçrama hamlesi için üç adımdan oluşan 5 yıllık yol haritası belirlediklerini bildirdi.

"Sorumlu moda anlayışını tüm sektöre kazandırmak istiyoruz"

Karasu, şöyle devam etti: "Yol haritamızın en önemli adımını ‘sürdürülebilirlik’ oluşturuyor. Küresel alım gruplarının beklentileri ve talepleri doğrultusunda çevreye duyarlı, etik normlara uygun, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı esas alan üretim anlayışını tüm sektöre kazandırmak için kolları sıvadık. Hazır giyim ihracatının büyük bölümünü gerçekleştiren ilk bin 500 firmamız açısından zaten bu konularda ciddi bir sıkıntı yok. Bu yıl 3-4 Ekim tarihlerinde düzenleyeceğimiz İstanbul Moda Konferansı’nın da temasını oluşturan ‘Responsible Fashion’ yani ‘Sorumlu Moda’ anlayışını tüm sektöre kazandırmak istiyoruz. Bir başka ifadeyle 2023’te 25 milyar dolarlık ihracat ve küresel arenada rekabet şansımızı sürdürebilmek için yapmamız gereken ev ödevlerimizi biliyoruz. Yol haritamızın da özünü oluşturan bu ev ödevlerinin gereğini yerine getireceğiz ve treni bu kez kaçırmayacağız".

"En büyük pazarlarımızla ilişkilerimizi üst düzey ziyaretlerle güçlendireceğiz"

Hadi Karasu, hazırladıkları Yol Haritası’nda bir diğer önemli adımı ‘sıcak temas’ın oluşturduğunu bildirdi. AB ülkelerinin yüzde 71-72 payla Türkiye hazır giyim sektörü için vazgeçilmez ve yeri doldurulamaz bir ihracat pazarı olduğunun altını çizen Karasu, şöyle devam etti: "Ne yazık ki AB ülkelerinin Türkiye algısında son yıllarda ciddi bir bozulma oldu. Negatif algıyı kırmak için Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda gibi ülkelerin sivil toplum kuruluşları nezdinde proaktif girişimler başlattık. Tekstil ve hazır giyim sektörünü temsil eden iki birliğimizin başkanları ile bir ay önce Almanya’daydık. Alman Tekstil Moda Federasyonu Başkanı Ingeborg Neumann’ın davetlisi olarak gittiğimiz Düsseldorf’ta çok yararlı görüşmeler yaptık. Önümüzdeki dönemde İngiltere, İspanya ve Hollanda gibi ülkelere de ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretlere alım gruplarımızdan temsilcilerin de katılmasını istiyoruz. Çünkü tekstil ve hazır giyim sektörlerinin tüm bileşenleriyle omuz omuza verdiğinde çok daha güçlü, rakip ülkelere göre çok daha farklı ve rekabetçi konuma yükseldiğine inanıyoruz. Avrupa ülkelerine yapacağımız ziyaretlerde ilk kez tanışma imkanı bulduğumuz yeni alım gruplarını Ekim ayında düzenleyeceğimiz İstanbul Moda Konferansı’nın B2B bölümünde aramızda görmeyi diliyoruz".

"2018’i 18 milyar doların üzerinde ihracatla kapatmayı öngörüyoruz"

Hazır giyim sektörünün ihracatta 2018’e çok iyi bir başlangıç yaptığını belirten Hadi Karasu, ilk 5 ayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artıda kapattıklarını bildirdi. Karasu, mevcut trendin devam edeceğini ve 2018’i 18 milyar doların üzerinde ihracat ile kapatmayı öngördüklerini sözlerine ekledi.

Tanzer Gözek: "Zaman kaybetmeden uzun vadeli hedeflere odaklanmalıyız"

Kimtex CEO’su Tanzer Gözek panelde yaptığı konuşmasında önümüzdeki 10 yılın Türk hazır giyim sektörü için çok önemli fırsatları barındırdığının altını çizerek, "Konjonktürel gelişmelerden etkilenmeden uzun vadeli hedeflerimize odaklanmalı, pozitif bir anlayışla ve zaman kaybetmeden gerekli adımları atmalıyız" diye konuştu.