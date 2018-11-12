Tekstil ve hammaddelerinde ihracat rekoru

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “2018 yılı Ekim ayı ihracatı tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracat rakamı oldu. 2018 yılının sonuna kadar bu rakamların artacağını düşünüyorum. Türk tekstil sektörü olarak dünya modasına yön verebilecek güce sahibiz. Türkiye için dış ticaret açığını azaltmak önemli, bunun için de ihracatımızı daha da artırmalıyız” dedi.

Tekstil sektörü olarak Ocak-Ekim 2018 döneminde gerçekleştirdikleri 8,8 milyar dolarlık ihracatı değerlendiren Öksüz, “Sektörümüz Ocak-Ekim 2018 döneminde 8,8 milyar dolarlık ihracat ile bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5.4'lük artış yakaladı. 1 Ocak - 31 Ekim döneminde 198 ülkeye tekstil ve hammaddeleri ihracatı gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz 198 ülkenin yüzde 73'ünde tekstil ve hammaddeleri ihracatımız arttı. Mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırdığımız gibi hayata geçirdiğimiz projelerle yeni pazarlara açılmaya başladığımız bir dönem oldu. Ocak - Eylül 2018 döneminde hazırgiyim sektörümüz ile birlikte 11 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası verdik” dedi.

Modaya yön veren ülkelerin, en çok ihracat gerçekleştirdikleri ülkeler arasında olduğunu belirten Öksüz, “Ocak-Ekim 2018 döneminde sektörümüz İtalya'ya yüzde 1,5'lik artışla 747 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 3'lük artışla 726 milyon dolar, ABD'ye yüzde 2,2'lik artışla 501 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın yarısını Avrupa Birliği oluşturuyor. Avrupa Birliği'ne aynı dönemde yüzde 2,5'luk artışla 4,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Dünya tekstil piyasasını domine eden bu ülkelere yaptığımız ihracat Türk tekstil sektörünün ne kadar güçlü olduğunun somut bir göstergesi. Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 6'ncı sektörüyüz ve ülkemizin genel ihracatından aldığımız pay da yüzde 7'lere yaklaştı. Her iki alanda da bu payı artırabilmek için katma değeri yüksek ürün ihraç etmemiz, yeni açıldığımız pazarlarda da payımızı artırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ocak-Ekim 2018 döneminde hemen hemen her alt sektörde ihracat artışı yaşadıklarını vurgulayan Öksüz, sözlerine şöyle devam etti: “Dokuma kumaş sektöründe yüzde 4,3 artışla 2,1 milyar dolarlık ihracat, iplik sektöründe yüzde 8,7'lik artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat, teknik tekstil sektöründe yüzde 14,1'lik artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat, elyaf sektöründe yüzde 22,7'lik artışla 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Alt sektörlerimizin de çoğunda ihracat artışı yaşadık”.