Tekvando Federasyonu, iftarda buluştu.

Yemeğin ardından konuşma yapan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda hedeflerinin zirveye yükselmek olduğunu söyledi.

Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya alarak kadınlarda takım halinde Avrupa Şampiyonu, erkeklerde ise Avrupa 2.’si olan Tekvando Milli Takımı, hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi. Tekvando Federasyonu’nun düzenlediği iftarda konuşan Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Avrupa Şampiyonası’nda sporcuların çok iyi bir derece elde ettiklerini belirterek, “Hedefimiz çıtayı her geçen gün daha da yukarıya çıkarmak. Şimdi sırada 2020 Tokyo Olimpiyatları var. Avrupa Şampiyonası’nda aldığımız madalyaların devamını Olimpiyatlar’da getirmek istiyoruz. Bizim sporcularımız başarılarının sırrını kendileri çok iyi biliyor. Geçenlerde bir sporcumuz televizyon programında, ’İngiltere takımıyla Türk Milli Takımı arasında nasıl bir fark var?’ diye sorulan bir soruya ’Maneviyat’ diyerek cevap verdi ve bu da bu başarının özetidir” diye konuştu.