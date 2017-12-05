Tekvandocular ‘engel’ tanımadı

Portekiz’in Villa Real de Santo Antonio kentinde düzenlenen IWAS Dünya Oyunları’nda Para- Tekvando müsabakaları 03-04 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Türkiye, 6 sporcuyla katıldığı oyunlarda 5 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye adına, bayanlar K44 49 kiloda Meryem Betül Çavdar altın madalya kazandı. Erkekler K44 75 kiloda Fatih Çelik ve K44 +75 kiloda Bayram Kayan gümüş madalyanın sahibi olurken, K44 61 kiloda Mahmut Bozteke ve bayanlar K44 58 kiloda Gamze Gürdal bronz madalya elde etti.

Türkiye, bu sonuçlarla İran’ın ardından 2’nci sırayı alırken Rusya 3’ncü oldu. Sporcular elde ettikleri madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım yolunda önemli puanlar elde etti.

Başkan Şahin’den kutlama

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, IWAS Dünya Oyunları Para- Tekvando Müsabakalarını, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan milli takım kafilesini kutladı. Başkan Şahin, “Engelli sporcularımız kendilerine destek verildiğinde neler başarabildiklerini bir kez daha gösterdi. Hem de bunu Dünya Engelliler Günü’nü kutladığımız bir dönemde elde ettiler. Para- Tekvandoya verdiğimiz desteğin karşılığını almak memnuniyet verici. Elde edilen başarıdan ötürü tüm kafilemizi kutluyorum. Şimdi önümüzde Avrupa Para- Tekvando Şampiyonası var. Burada 15 sporcuyla mücadele edeceğiz. Avrupa şampiyonasında da en iyi sonuçları alarak ülkemizi gururlandıracağımıza inanıyor, kafilemize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.