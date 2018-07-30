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30 Temmuz 2018 15:56

Telefon kapkaç zanlıları kamerada

Zeytinburnu’nda yabancı uyruklu bir kadının cep telefonunu kapkaç yoluyla çaldıkları iddiasıyla motosikletle kaçan 2 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Telefon kapkaç zanlıları kamerada

30 Temmuz 2018 15:56

Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise yaralı olduğu gerekçesiyle hastanede tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 10. Yıl Caddesi üzerinde yaya olarak ilerleyen yabancı uyruklu bir kadının cep telefonu, motosikletli iki kapkaççı tarafından çalındı. Kadının cep telefonunu alıp kaçan M.G. (30) ve H.U. (20) adlı 2 zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen Zeytinburnu ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. Kaçış yönleri emniyet güçlerince daraltılan zanlılar bir süre sonra aynı motosikletle kaza yaptı. Kazadan sonra yaralanan kapkaççılar, kaçmayı sürdürürken, polis ekipleri her iki şahsı da yaralı olarak yakalayarak gözaltına aldı.


Haklarında benzeri suçtan kaydı bulunan şüpheliler tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan H.U. adlı şüpheli ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken, ağır yaralı olan M.G.’nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.


Öte yandan kapkaç zanlılarının olay sonrasında polisin takibinden kurtulmak için motosikletle kaçma anları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde zanlıların kaçışı ve polis ekiplerinin takibi yer alıyor. Kaza yaptıkları anlaşılan zanlıların bir süre sonra yaya olarak kaçışları da kameralara yansıyor.




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