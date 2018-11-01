TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde tır devrildi: 1 yaralı

Kaza nedeniyle yola savrulan bakliyatlar başka bir tıra yüklendi. Otoyolda oluşan trafik ise havadan görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Mehmet Altundağ yönetimindeki kuru bakliyat yüklü tır seyir halindeyken, henüz bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Kontrolden çıkan tır devrildi. Tırın dorsesinde bulunan bakliyatlar etrafa savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Altundağ'ı hastaneye kaldırdı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise çekici yardımıyla tırı yoldan kaldırdı. Yola dökülen bakliyatlar başka bir tıra yüklenirken, Kocaeli İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yeri ve trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

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