TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

Kamyonun altında yaklaşık 5 metre sürüklenen araç çekicisinin görevlisi hayatını kaybetti.

Kaza TEM otoyolu Finanskent önünde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araç çekicisi arızalanan bir aracı çekmek için otoyola geldi. Arızalanan aracı çekmek üzere kendi kullandığı araçta inen görevli Mecid Tatar’a hafriyat kamyonu çarptı. Görevliyi altına alan kamyon yaklaşık 5 metre sürükledi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mecid Tatar sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otoyolda bir süre trafik yoğunluğu oluştu.