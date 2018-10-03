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TEM Otoyolu'nda kamyonet alev alev yandı

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde seyir halindeki bir kamyonet alev alev yandı.

Şoförün emniyet şeridine çekerek terk ettiği araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Trafik durma noktasına geldi.


TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde Ankara istikametine seyir halindeki bir kamyonetin motor kısmında arıza çıktı. Özgür Çelebi'nin hakimiyetindeki 34 TH 2708 plakalı kamyonet kısa sürede alev aldı. Sürücüsü, alev alev yanan kamyoneti emniyet şeridine çekerek terk etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyoneti söndürmek için çalışmalara başlarken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Trafik ise durma noktasına geldi.


Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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