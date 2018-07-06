Kamyondan yola saçılan saman balyaları ve kazanın etkisiyle oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan görüntülendi.

Kazanın etkisiyle otoyolda trafik durma noktasına geldi, yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Kamyondan yola saçılan saman balyaları ve kazanın etkisiyle oluşan yoğun trafik ise havadan görüntülendi. Görüntülerde, yola saçılan saman balyaları ve ulaşımın tek şerit üzerinden sağlandığı görüldü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken devrilen kamyonu otoyoldan kaldırmak için çalışmalar sürüyor.