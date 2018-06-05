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05 Haziran 2018 11:50

TEM Otoyolunda virajı alamayan bakır yüklü tır yan yattı

TEM Otoyolundan basın ekspres yoluna bağlanmak isteyen bakır yüklü tır, virajı alamayarak yan yattı.

TEM Otoyolunda virajı alamayan bakır yüklü tır yan yattı

05 Haziran 2018 11:50

Kazada tır şoförünün hafif yaralandığı öğrenilirken bölgede trafik yoğunluğu oluştu.


TEM Otoyolundan basın ekspres yoluna bağlanmak isteyen Tarık Aydemir yönetimindeki 41 RR 480 plakalı bakır yüklü tır virajı alamayarak yan yattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. Bu esnada sürücüler, şoför Aydemir’i tırın içinden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün hafif yaralandığı öğrenildi.


Öte yandan, basın ekspres yolu yolu kısman trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Tırın yoldan kaldırılması için vinç beklendiği öğrenildi.




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