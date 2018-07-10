TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası

6 aracın karıştığı kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM otoyolu Hasdal mevkii Edirne istikametinde meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri meydana gelen kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Zincirleme kazaya karışan ancak kazayı yara almadan atlatan bir anne ve çocuğunun yaşadığı şok ise kameralara yansıdı.

Polis ekipleri ise kazaya karışan otomobil sürücülerine alkol muayenesi yaptı. Meydana gelen kaza nedeniyle yolda oluşan yağlanmada karayolları ekipleri tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla TEM otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı normale döndü.