TEM’de feci kaza: 13 yaralı

Kaza, 05.00 saatlerinde, TEM Ankara İstikameti Ümraniye mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Abdultalip İmre yönetiminde ki 25 HE 309 plakalı minibüs, İstanbul’dan Erzurum’a hasta ziyaretine giderken, TEM’de sapak kaçırması sonucu ani fren yaptı. Aynı yol üzerinde seyir etmekte olan Adem Güner yönetiminde ki 34 KL 2285 plakalı TIR, fren yapan minibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile önce bariyerlere savrulan minibüs daha sonra tekrar TIR’ın ön kısmına çarparak durabildi.

“Olay yerinde göz yaşları sel oldu”

Olay yerinde minibüsün içinde ki 13 yolcu yaralandı. Ambulansı bekleyen bazı yolcular ise göz yaşlarını tutamadı, birbirlerine sarılarak göz yaşı döktü. Minibüsün içinde hafif şekilde yaralanan çocuk ise ayakta tedavi edildi.

“Olay yerine 11 ambulans ekibi sevk edildi”

Kaza sonrası olay yerine 11 ambulans ekibi sevk edilirken, polis ekipleri çevrede başka kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralıların bir kısmı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken bir kısmı ise Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

“Bir anda fren yaptı”

Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü Adem Güner, minibüs şoförünün bir anda fren yaptığını belirterek,”Sağ şeritten ilerliyordum, bu önümdeki minibüs herhalde sapağı kaçırdı. Sapağı kaçırınca önümde durmaya yakın bir fren yaptı, ben duramadım arkadan vurdum” dedi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.