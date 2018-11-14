İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de feci kaza kaza: 1 yaralı

Ataşehir TEM otoyolunda bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

Kazada sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaza, 00.00 saatlerinde, Ataşehir TEM otoyolu Çamlıca istikameti, Yenisahra yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre Hakan E. Yönetiminde ki 34 JR 5689 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, TEM otoyolu Yenisahra yol ayrımında ki bariyerlere çarptı.


Bariyere ok gibi saplandı


Kazayı gören vatandaşlar durumu, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere ok gibi saplanan otomobilin içinde sıkışan sürücü Hakan E'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri sürücü Hakan E'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra, ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırdı. Hakan E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


TEM'de trafik yoğunluğu yaşandı


Kaza sonrası TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bariyerlere ok gibi saplanan otomobil çekici yardımı ile çıkartıldıktan sonra trafik normale döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.