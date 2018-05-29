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29 Mayıs 2018 06:44

TEM’de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Pendik’te bir hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.

TEM’de hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

29 Mayıs 2018 06:44

Kazada sürücü yaralandı.


Olay saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında meydana geldi. Ömer Erzi yönetimindeki 41 YE 591 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.



SÜRÜCÜNÜN DURUMU İYİ


Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kamyonun içindeki sürücüyü çıkartıp sedyeye koydu. Yaralı sürücü daha sonra kamyonun üzerinden yine vatandaşların yardımıyla indirilip ambulansa götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.



YOL TRAFİĞE KAPANDI


Yola saçılan hafriyat ve devrilen kamyon yolu trafiğe kapattı. Öte yandan kaza yapan kamyon sürücüsünün bir yakını, görevini icra etmekte olan İhlas haber Ajansı muhabirine saldırdı. Saldırgan şahsı polis ekipleri güçlükle durdurabildi.


Kaza ile ilgili soruştura başlatıldı.




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