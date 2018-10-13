İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TEM'de hafriyat kamyonu devrildi, trafik durma noktasına geldi

İstanbul TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkiinde bir hafriyat kamyonu kontrolden çıkarak yan yatarken olay yerinde trafik durma noktasına geldi.


Kaza, TEM Otoyolu Bahçeşehir sapağında meydana geldi. İddiaya göre 34 BNR 697 plakalı kum ve çakıl yüklü hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Olayı gören vatandaşlar sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Sürücünün yaralanmadığı öğrenildi.


Kaza sonrası olay yerine gelen ekipler durma noktasına gelen trafiğin açılması için çalışma başlattı. Devrilen kamyon 2 adet vinçle olay yerinden kaldırdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.