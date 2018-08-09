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09 Ağustos 2018 22:15

TEM’de hafriyat kamyonunun tekeri patladı, yoğun trafik yaşandı

İstanbul TEM Alibeyköy mevkiinde bir hafriyat kamyonunun tekeri henüz bilinmeyen bir sebeple yandı, bölgede yoğun trafik yaşandı.

TEM’de hafriyat kamyonunun tekeri patladı, yoğun trafik yaşandı

09 Ağustos 2018 22:15


Olay, 21.00 saatlerinde, TEM Edirne istikameti Alibeyköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhlis Başak yönetimindeki 48 LZ 524 plakalı hafriyat kamyonunun tekeri seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alamaya başladı. Sürücü Başak tekerin alev aldığını görünce kontrollü bir şekilde yol kenarına çekti. Burada yangın tüpü ile müdahale etmek isteyen Başak, yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan kamyonun tekerine müdahale etti.



“İlk kendim söndürmeye çalıştım ama başarısız oldum”


Hafriyat kamyonu sürücüsü Muhlis Başak, ilk önce kendi müdahale etmek istediğini ve sonrasında başaramadığını belirterek, “Hafriyat kamyonu yüklü idik, seyir halinde iken sol çekici lastiğimde bir duman görünce, tedbir amaçlı emniyet şeridine çektim. Baktım küçük bir kıvılcım vardı müdahale etmek istedim tüplerle ama söndüremedim. İtfaiyeyi aradım en kısa zamanda geldi müdahale etti. Maddi hasar oldu, buna da şükür diyoruz” dedi.


Öte yandan, TEM üzerinde yoğun trafik yaşanırken, uzun trafik kuyrukları oluştu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.




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