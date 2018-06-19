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19 Haziran 2018 22:56

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da TEM otoyolu Kavacık Kavşağı’nda bir araç takla atarken kaza sonra bölgede yoğun trafik oluştu.

TEM’de trafiği kilitleyen kaza

19 Haziran 2018 22:56


Kaza, saat 21.30 sıralarında TEM otoyolu Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 KV 9030 plakalı otomobil ile 06 DY 0376 plakalı araç kaza yaptı. Kazanın etkisiyle 34 KV 9030 plakalı otomobil takla attı. Kaza ihbarı nedeniyle olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı çevrede bulunan hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda uzun trafik kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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