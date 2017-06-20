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20 Haziran 2017 18:59

TEM’de zincirleme kaza: 1 yaralı

Büyükçekmece TEM Otoyolu üzerinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

TEM’de zincirleme kaza: 1 yaralı

20 Haziran 2017 18:59

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında Ahmediye mevkii, Karasu Viyadüğü İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı tır fren yapınca, arkadan gelen 2 tır, 1 minibüs ve otomobil duramayarak zincirleme kaza yaptı. Kaza sonucu Minibüs şoförü Haydar Atakul araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Atakul’u sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralanan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.


Öte yandan bu kazadan yaklaşık yarım saat önce aynı istikamette yine 5 araçlık zincirleme kaza meydana gelmiş, kazada yaralanan olmamıştı.




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