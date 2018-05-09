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09 Mayıs 2018 07:48

TEM’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza tutanağı tutan araçlara arkadan gelen otomobil çarptı.

TEM’de zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

09 Mayıs 2018 07:48

İkinci kaza sonrası meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karışırken biri ağır iki kişi yaralandı.


Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Metris yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TAJ 02 ile 34 YN 1728 plakalı minibüs maddi hasarlı kaza yaptı. Kaza sonrası emniyet şeridinde kaza tutanağı tutan araçlara iddiaya göre 34 HL 9008 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Meydana gelen zincirleme kazaya toplam 5 araç karıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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