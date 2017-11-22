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22 Kasım 2017 16:58

Temsilciler Kurulu Değerlendirme Toplantısı, Ankara’da yapıldı

Temsilciler Kurulu, üyelerin katılımı ile Kasım ayı kurul toplantısını ve bölgesel değerlendirme toplantılarının ikincisini Ankara’da yaptı.

Temsilciler Kurulu Değerlendirme Toplantısı, Ankara’da yapıldı

22 Kasım 2017 16:58


Bölgesel değerlendirme toplantısına Temsilciler Kurulu üyeleri, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Kırşehir, Karabük ve Konya illerindeki Üst Klasman Temsilcileri, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri ve Klasman Temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, temsilciler ile görüş alışverişinde bulunurken, müsabakalarla ilgili genel değerlendirme yaptı. Arıcı, temsilcilerin statü ve talimatlarla ilgili donanımlarıyla, başta emniyet teşkilatı olmak üzere, kulüp yöneticileri ve stat görevlileriyle uyum içindeki hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bundan sonraki görevlerde de aynı anlayışla temsilciliğin önleyici ve eğitici rolünün daha da etkinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Arıcı, ayrıca Ocak ayında yapılacak devre arası seminerde üzerinde durulması gereken konularla ilgili olarak, toplantıya katılan temsilcilerin görüş ve önerilerini de aldı. Bölgesel toplantı Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin’in idari hususlar, rapor düzenlemeleri ile ilgili karşılaşılan sorun ve sorular konusundaki bilgilendirmesi ile devam etti.


Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan böylede görevlerde daha dikkatli ve özenli olmanın gereğine dikkat çekti ve bundan sonraki görevlerinde temsilcilere başarılar diledi.


Toplantı, kurul üyeleri ile temsilcilerin karşılıklı iyi niyet konuşmaları ve başarı dilekleriyle sona erdi.




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