Temsilcilerimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde parkeye çıkıyor

Banvit A Grubu lideri İspanya ekibi UCAM Murcia'yı ağırlarken, Beşiktaş ise Sloven ekibi Petrol Olimpija ile karşılaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yedinci maçlar bu hafta oynanacak. A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Banvit, grup lideri UCAM Murcia ile 20 Kasım Salı günü evinde karşılaşacak. Banvit, geride kalan altı haftada dört galibiyet almayı başardı. A Grubu'nda lider Murcia'nın ise tek mağlubiyeti var.

Banvitli Jordan Morgan, 16 sayı ve 7 ribaund ortalamayla takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli ismi olarak dikkat çekiyor.

D Grubu'nda beşinci sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Sloven ekibi Petrol Olimpija ile 21 Kasım Çarşamba günü oynayacak. Siyah-beyazlı ekip geride kalan altı haftada iki galibiyet alarak sekiz puanla, beşinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a konuk olacak Olimpija ise tek galibiyet aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sayı atan isimler arasında Beşiktaşlı Ivan Buva, 16.5 sayı ortalaması ile dokuzuncu sırada yer alıyor.