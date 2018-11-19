İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Temsilcilerimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde parkeye çıkıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi yedinci haftasında iki temsilcimiz, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit parkeye çıkacak.

Banvit A Grubu lideri İspanya ekibi UCAM Murcia'yı ağırlarken, Beşiktaş ise Sloven ekibi Petrol Olimpija ile karşılaşacak.


Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yedinci maçlar bu hafta oynanacak. A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Banvit, grup lideri UCAM Murcia ile 20 Kasım Salı günü evinde karşılaşacak. Banvit, geride kalan altı haftada dört galibiyet almayı başardı. A Grubu'nda lider Murcia'nın ise tek mağlubiyeti var.


Banvitli Jordan Morgan, 16 sayı ve 7 ribaund ortalamayla takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli ismi olarak dikkat çekiyor.


D Grubu'nda beşinci sırada bulunan Beşiktaş Sompo Japan, Sloven ekibi Petrol Olimpija ile 21 Kasım Çarşamba günü oynayacak. Siyah-beyazlı ekip geride kalan altı haftada iki galibiyet alarak sekiz puanla, beşinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a konuk olacak Olimpija ise tek galibiyet aldı.


Şampiyonlar Ligi'nde en fazla sayı atan isimler arasında Beşiktaşlı Ivan Buva, 16.5 sayı ortalaması ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.