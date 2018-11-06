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Teneke içinde 16 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hakkari’den gelen bir yolcunun valizinde 16 kilo 232 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hakkari'den gelen bir yolcunun valizinde 16 kilo 232 gram afyon sakızı ele geçirildi. Yolcu gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden tarifeli uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen E.K. (59) adlı erkek yolcuyu şüphe üzerine takibe aldı.


Yapılan takibin ardından Hakkarili yolcunun bagajında arama yapan polis, bavuldaki teneke kutularda ‘bal' süsü verilerek gizlenmiş 16 kilo 232 gram afyon sakızı ele geçirdi.


Yüksekova'dan İstanbul'a gelen uyuşturucu kuryesi, 1 günlük gözaltı süresinin ardından 1 Kasım'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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