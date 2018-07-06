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06 Temmuz 2018 12:28

Tenten Amerika’da, kitapçılarda yerini aldı

Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları dizinin yeni kitabı Tenten Amerika’da ile Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Tenten Amerika’da, kitapçılarda yerini aldı

06 Temmuz 2018 12:28


Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları serisine yeni katılan Tenten Amerika’da kitabı raflarda yerini aldı.


Çizer George Remi, diğer ismiyle Hergé’nin başeseri sayılan Tenten karakteri, bu sefer Tenten Amerika’da kitabının heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarında okurlarına dünyayı dolaştırıyor.


1931’de Chicago’da geçen Tenten Maceraları serisinin üçüncü bölümü olan Tenten Amerika’da kitabında Tenten, Kongo’dayken ortaya çıkardığı suç örgütünün reisi Al Capone’u yakalamak ve Chicago’yu gangsterlerden temizlemek üzere Amerika’ya gidiyor. Al Capone Tenten Maceraları serisinde boy gösteren tek gerçek kişi olma özelliği taşımakta.


Belçikalı bir gazeteci olan Tenten, köpeği Milu’yla birlikte çıktığı her tehlikeli serüvende kahramanca işlere imza atar. Dünyanın her yerine, hatta Ay’a bile gider. Düştüğü tehlikeli durumlardan zekâsı ve şansıyla kurtulur. Dizinin farklı kitaplarında Tenten’e alaycı ve kaba kişiliğiyle Kaptan Haddok, icatlarıyla Profesör Turnösol ve sakar dedektifler Dupond ve Dupont eşlik ediyor.


Tenten’in gerçek ya da kurgusal bir mekânda, mükemmel ayrıntılarla anlatılan serüvenleri Hergé’nin kusursuz çizgileriyle birleşerek bir çizgi romandan fazlasını veriyor.




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