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10 Haziran 2018 09:28

Tenten KONGO’da, raflarda yerini aldı

Tenten’in çok sevgili köpeği Milu’yla (Fındık) maceralı bir yolculuğa, Afrika’yı keşfe çıktığı Tenton Kongo’da kitapçılarda yerini aldı.

Tenten KONGO’da, raflarda yerini aldı

10 Haziran 2018 09:28


Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları Alfa Yayınları etiketiyle kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor. Vahşi doğa ve hayvanlarla dolu bir safari olarak başlayan keşif zaman kaybetmeden çetrefilleşiyor. Kahramanımız, kendini yasadışı elmas ticaretinin ortasında Al Capone’a kafa tutarken, timsahlarla boğuşurken buluyor.


Tenten Kongo’da, dünyanın üç sembolik noktasından bakarak, 20. Yüzyılı anlattığı üçlemenin Moskova’dan sonra ikincisi ve tüm Tenten serilerinin en çok tartışılan kitabı. Hergé imzası taşıyan macera hicivli çizgisi ve diliyle; gizem, kurgu, bilimkurgu ve mizah öğelerini bir hikâyede topluyor.




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