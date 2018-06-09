Tenten Sovyetler’de, raflarda

Yirminci yüzyıl Avrupa çizgi romanlarının en ünlüleri arasında sayılan Tenten’in Maceraları Alfa Yayınları etiketiyle kitapçılarda yerini aldı. Popülerliğinden hiçbir şey kaybetmeyen çizgi roman heyecan, mizah ve ince ayrıntılarla dolu sayfalarıyla okurlarına dünyayı dolaştırıyor.

Serinin Tenten Sovyetler’de kitabında Tenten adında genç bir muhabir, Bolşevizmin kötülüklerini ortaya çıkarmak üzere Moskova’ya gidiyor. Serinin ilk bölümü olan Tenten Sovyetler’de, basıldığı dönemde çokça eleştirildi, çünkü eserin sahibi Herge’nin siyasi yönünü de ortaya koyuyordu. Sovyetler Birliği’ne karşı olan güvensizliğini ve ırkçı sağ görüşünü gösteren Herge sonrasında bu kitaptan “gençliğinin bir hatası” olarak söz etmiş ve asla renklendirmemiştir.

Bir kült sayılan bu ölümsüz eserde dünyaya, politikaya, hayal gücüne, cesarete ve kahramanlığa dair çok şey var. Tenten’in Maceraları yarım yüzyıldır yayınlanmaya ve her yıl hayranlarının sayısını katlamaya devam ediyor.