Tepebaşı'nda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile taksi çarptı

Beyoğlu Tepebaşı'nda kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile, ticari taksi çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan taksi kaldırımda yürüyen vatandaşa çarptı. Havada takla atarak yere düşen vatandaş hafif şekilde yaralanırken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Tepebaşı Refik Sayfam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 ZS 9129 plakalı otomobilin sürücüsü kırmızı ışıkta geçerek sokağa girmek istedi. O esnada cadde üzerinde seyir halinde olan 34 TJV 24 plakalı ticari taksi, otomobile çarptı. Çarpma sonucunda kontrolden çıkan taksi, kaldırımda yürüyen her şeyden habersiz bir vatandaşa çarptı. Kaza sonucu vatandaş çarpmanın etkisiyle havalanarak takla attıktan sonra yere düştü. Kaza Anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Havada taklalar attı

Görüntülerde, kırmızı renkli otomobil sokağa giriş yapmak istiyor. O esnada seyir halinde olan taksi ise otomobile çarpıyor. Kontrolden çıkan taksi kaldırımda yürüyen adama çarpıyor. Adam da havalanarak takla atıyor. Taksi ise kaldırımdaki tabelaya çarparak duruyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor.

Vatandaşın durumu iyi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı vatandaşı yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik felç oldu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.