Terakki Vakfı Okullarında Kütüphane Şenliği gerçekleştirildi

Etkinlikler Levent Yerleşkesi’nde 7-11 Mayıs, Tepeören Yerleşkesi’nde 14-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri tarafından her sene düzenlenen Kütüphane Şenliği; Levent Yerleşkesi’nde 7-11 Mayıs, Tepeören Yerleşkesi’nde 14-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Levent Yerleşkesi’nde 1’inci sınıf öğrencileri Kütüphane Şenliği etkinlikleri kapsamında Yazar Eda Albayrak ile ilkokul kütüphanemizde ’Bidigago’ kitabının Üretici Düşünme ve Yazma etkinliğinde buluştu. Albayrak, akıl ile ilgili çeşitli sorular sorarak öğrencilerimizin kişisel üreticiliklerini ön plana çıkartan, zekayı geliştiren üretici oyunlar oynattı. Her iki yerleşkede ilkokul 2’nci sınıf öğrencileri, ’Kayıp Sorular’ kitabının yazarı Çiğdem Gündeş ile söyleşti. Gündeş, soru kavramının önemini vurguladı ve yazarlıkla ilgili söyleşti. Söyleşi sonunda öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı.

4’üncü sınıf öğrencileri, ’Lataşiba’ isimli kitabın yazarı ve çizeri İrem Uşar ile buluştu. Terakkili öğrencilerle interaktif bir söyleşi gerçekleştiren Uşar, kitabını yazma serüveni ve kitabın konusu zıtlıklar üzerine sohbet etti. Öğrenciler, kitaplarını Uşar’a imzalattıktan sonra söyleşi sona erdi.

Okuma tiyatrosu ve domates yetiştirme etkinliği

Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Fikret Terzi, 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileriyle ’Ah Karagöz Vah Karagöz’ kitabının ’Okuma Tiyatrosu’ etkinliğinde bir araya geldi. Öğrencilere, sanatın önemi, geleneksel kültür gölge tiyatrosu ve ’Hacivat Karagöz’ oyunu hakkında bilgi veren Terzi, ’Hacivat Karagöz’ oyununu öğrencilerle birlikte kitaptan okuyarak seslendirdi.

Tepeören Yerleşkesi’nde anaokulu 4, 5 ve 6 yaş çocuklar, doğayla ilgili farkındalığı artırmak için düzenlenen domates yetiştirme etkinliğine katıldı. Çocuklar, öncelikle domatesin yetişme hikayesini dinledi. Ardından, domatesin yapısını inceledi. Etkinlik sonunda öğrendikleri yeni bilgileri domates tohumu ekerek pekiştirdi. İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri, Levent Yerleşkesi’nde ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Çizgi Film Kulübü’nün hazırladığı ’Benim Evim Kitaplık’ çizgi filmini izlediler. ’Kitap Sohbetleri ve Kitabını Al Gel’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Lise öğrencilerinin açılış konuşmasıyla başlayan etkinliklerde, öğrenciler okudukları kitapları birbirlerine tanıttı, en sevdiği bölümlerden birer kesit okudu ve kitap tavsiyelerinde bulundu. Kitap okuma alışkanlıklarının da konuşulduğu etkinlik, öğrencilerin fikir paylaşımlarıyla sona erdi.

Her iki yerleşkeden 1’inci ve 2’nci sınıf öğrencileri, Terakki’de Kütüphaneci olan Nurcan Zenginer ile ’Çocuk Yogası’ etkinliği gerçekleştirdi. Levent Yerleşkesi’nde 1’inci sınıf öğrencileri ’Eve Yolculuk’ adlı kitabın, Tepeören Yerleşkesi’nde ise 2’nci sınıf öğrencileri ’Güneşli Şirin Köyü’ adlı kitabın öyküsünü dinleyerek öyküye uygun yoga hareketlerini yaptı. Levent Yerleşkesi’nde anaokulu 6 yaş grubu öğrencileri, ’Masal Abla Kitap Tiyatrosu’ tarafından hazırlanan kitap sevgisi, kitap okuma alışkanlığı ve tasarruf yapma konularının işlendiği ’Benim Kitap Hazinem’ adlı tiyatro oyununu Terakki Vakfı Kültür Merkezi K2’de izledi. Her iki yerleşkede öğrencilerin kütüphane konusunda farkındalıklarını artırmak için ’Benim İçin Kütüphane’ adlı rollup banner çalışması yapıldı. Öğrenciler kütüphanenin, okumanın kendilerine neler çağrıştırdığı; kütüphaneye verdikleri değeri ifade ettikleri kelime veya kelime gruplarını ’Benim İçin Kütüphane’ adlı rollup banner çalışmasına ve bulutlara yapıştırdı ve fotoğraf çektirdi.

Öğrenciler, hafta boyunca Levent Yerleşkesi’nde İ1 binası katında ve Tepeören yerleşkesi İlkokul kütüphane katında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri, seramik dersinde yapmış oldukları ’Seramik Çalışmaları Sergisi’ ile resim sergisini gezdiler. Tepeören Yerleşkesi lise öğrencileriyle ’Kütüphane Keşfi Etkinliği’ gerçekleştirildi. Seçilen öğrenciler, takımlar halinde kütüphaneye gelip zamanla yarışarak, kütüphane web sayfası, elektronik kaynaklar ve kaynakça konularında hazırlanan etapları tamamladılar. Düzenlenen tören ile öğrencilere katılım sertifikaları ve ödülleri verildi.

Levent Yerleşkesi’nde Ortaokul Terakki Brass Band grubu öğrencileri, hazırladıkları Brass İntro-Rumba Barcelona-Latin Potpuri- Lambada dinletilerinden oluşan müzik gösterisini ortaokul öğrencilerine sundu. Tepeören Yerleşkesi’nde ise İlkokul/Ortaokul binasında kütüphane koridorunda ’Ortaokul Gitar Orkestrası’ ve ’6. ve7. Sınıflar Keman Orkestrası’ dinletilerinin yanı sıra lise binasında kütüphane önünde piyano ve keman dinletileri sunuldu.

Tepeören Yerleşkesi’nde lise öğrencileri, okuma eyleminde farkındalığı amaçlayan ’Her Şeyi Bırak, Oku’ etkinliğinde belirlenen saatte her şeyi bırakıp sınıflarında kitap okudu. Ayrıca liseli gençler, 4, 5 ve 6 yaş seviyesindeki miniklere lise kütüphanesinde hikaye ve masallar okuyarak ’Anaokulu Kardeşine Kitap Oku’ etkinliğini gerçekleştirdi.