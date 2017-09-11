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11 Eylül 2017 09:50

Terastan müzik yükseldi

Her sene sevilen sanatçıları sahnesinde ağırlayarak ziyaretçilerini müzikle buluşturan Maltepe Park, teras alanında gerçekleştirdiği Açık Hava Konserleri’nde bu sene Mirkelam, Gökhan Türkmen, Rubato ve Selçuk Balcı sahne aldı.

Terastan müzik yükseldi

11 Eylül 2017 09:50



Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Maltepe Park AVM, geleneksel hale gelen konserlerinde, şimdiye kadar bir çok ünlü ismi sahnesinde ağırladı. Müziğe olan desteğini her sene arttıran Maltepe Park AVM; kült isim Mirkelam, popüler müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, dinleyicisini müziğe doyuran Rubato ve Karadeniz müziğinin başarılı ismi Selçuk Balcı’yı teras alanında ziyaretçileri ile buluşturdu. Zeynep Rana Aybar organizasyonu ile hayata geçirilen ve dört gün süren konser serisi boyunca binlerce ziyaretçi sevdikleri, takip ettikleri sanatçıları dinleme ve eğlenme fırsatı buldu. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen yarışmanın kazananları ise, kuliste sevdikleri sanatçılarla buluşma imkanı yakaladı.



Etkinliğin son gününde sahne alan Karadenizli sanatçı Selçuk Balcı, ’’Güzel bir kitle bizi bekliyor. Umarım konser güzel geçer. Zaten İstanbul konserleri güzel geçiyor. Kabalık şehir ve bizi dinleyen insanlar oldukça fazla. Eskiden gençlerin ilgi duyduğu sadece pop ve rock müzikti. Gençler tarafından artık halk müziği ve özellikle yöresel olduğu halde Karadeniz müziği de ilgi görüyor. Bundan dolayı mutluyum. Umarın onların gösterdiği ilginin karşılığını çok güzel şekilde vereceğiz’’ dedi.



Karadeniz müziğini Türkiye’ye dinlettiren sanatçılardan bir tanesi olan Balcı, ’’Yaptığım özgün besteler halka hitap ediyor. Bunun sebebini şöyle değerlendiriyorum; bu halkın sevdiği müzikleri zaten biliyorum. Halk müziği dinliyorum. Zaman zaman arabesk ve pop müzik de dinliyorum. İnsanlardan çok uzak müzikler dinlemiyorum. Dolayısıyla ürettiğim müziklerin onlara hitap ettiğini düşünüyorum’’ diye konuştu.



Albüm çalışmaları hakkında bilgi veren sanatçı Balcı, ’’Albüm çıkalı 1 yıl oldu. O yüzden şuan albüm çalışması gündemimizde yok ama birkaç gün içerisinde single çıkacak. Yıllar önce kemençe ve gitarla amatör bir kayıtla söylediğim Küçük Emrah’ın ’Ayrılamam’ şarkısı seslendirdim. Klibini de çektik ve birkaç gün içerisinde onu yayınlayacağız’’ şeklinde konuştu.



Sosyal medyada konusuna değinen sanatçı Balcı, ’’Herkes birbirini çok sevsin. Sosyal medyadan sonra insanların birbirlerine nefret söylemleri artmış durumda. O yüzden birbirimiz sevelim. Farklı düşünsek bile insan olduğumuz bir yerde unutmayalım. Yaşasın barış, müzik ve kardeşlik diyorum’’ dedi




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