Tercih döneminde doğru üniversite seçimi nasıl yapılır

Aday öğrenciler tercih maratonuna girdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat, tercih döneminde adayların dikkat etmeleri gereken önemli noktalara değindi.

Sınavların açıklanmasıyla birlikte tercih maratonuna girildi. Aday öğrencilere, bu süreci iyi değerlendirmeleri noktasında tavsiyelerde bulunan BAU Rektör Danışmanı ve Eğitim Yazarı Turgay Polat, doğru tercih için adayların, öncelikle kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayacak olan üniversiteleri belirlemeleri gerektiğini belirtti. Aday öğrencilerin üniversite okumayı yalnızca diploma almak olarak düşünmemeleri gerektiğini de tavsiye eden Turgay Polat, tercihlerin meslek odaklı değil, üniversiteyi donanımlı bir biçimde bitirme odaklı bir strateji ile yapılması gerektiğini ifade etti.

“Güçlü bir CV, diplomadan daha kıymetli”

Doğru tercih için aday öğrencilere üniversite okumayı yalnızca diploma almak olarak düşünmemeleri gerektiğini tavsiye eden Polat, ”Adaylar kendilerini geleceğe hazırlayacak olan güçlü bir CV hazırlamaya odaklanmalıdırlar. Adayların üniversite eğitimi ile birlikte oluşturacakları CV’ nin de; yeni dünyaya ne kadar uyum sağladıkları, ne kadar küresel vatandaş olundukları, neleri bildikleri gibi yetkinlikleri olmalı. Bu açıdan CV, tüm bunları göstermesi bakımından diplomadan çok daha kıymetlidir diyebiliriz. Dolayısıyla adaylar, tercih yaparken bu donanımları kazanmaları için doğru tercihte bulunmalıdırlar. Bunun için de iyi bir CV kazanmak ve üniversiteyi avantajlı bir biçimde bitirmek adına iyi bir strateji izlemelidirler” diye konuştu.

“Meslek seçimine değil, geleceğe hazırlayacak becerilere odaklanılmalı”

Doğru tercihin meslek seçiminin yanında, geleceğin mesleğine odaklanmak olduğunu vurgulayan Polat, bu yıl üniversiteye başlayacakların beş yıl sonra hangi şirketlerin ve sektörlerin olacağını ve buna göre de hangi becerilere sahip olunması gerektiğini tasavvur etmeleri gerektiğini kaydetti. Polat, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti: “ABD’de yapılan bir araştırmaya göre; şuan lise okuyan çocuklar üniversiteyi bitirdiklerinde yünde 65’i bugün olmayan bir mesleği yapacaklar. Yani biz, bu yıl üniversiteli yapacağımız çocukların en az yarısını bilmediğimiz mesleklere hazırlayacağız. Dolayısıyla hazırlama konusunda ne kadar istekli ve iyi niyetli olsak da tanımadığımız bir geleceğe çocukları hazırlamamız mümkün değil. Bu nedenle öncelikli olarak meslek kavramına odaklanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Bunun için de bölüm ya da meslek tercihi yapmayacağız. Meslekler değişir. Değişmeyecek olan becerilerdir. Adaylar, meslek peşinde koşmayıp, becerilerinizi arttırmalı. Her alanda bir şeyler kapsınlar. Bu onlara çok güzel bir CV kazandıracak ve bütün kapıları açacaktır.”

Doğru üniversite tercihi için nelere dikkat edilmeli?

Üniversite seçiminde adayların odaklanmaları gereken noktalara da değinen Polat, “Üniversite eğitimi mümkün olduğunca İngilizce yapılmalıdır. Eğer Türkçe yapılacaksa kesinlikle yabancı dil öğrenilmesi gerekiyor. Bir diğer önemli nokta ise küresel vatandaşlık meselesidir. Çünkü iş dünyasında, şirketlerde; çoklu sistemlerin, çoklu ulusların ve çoklu hukuk kurallarının işlediği bir çağdayız. Dolayısı ile bu sistemi çözebilecek insanlar yetiştirilmeli. Bunun için de bir kampüse kapanıp beş yıl eğitim almak ile bu iş çözülemez. Dünyayı gezebilmeyi destekleyen, değişim programlarını içinde barındıran bir üniversite tercihi öğrenciye daha çok donanım katacaktır. Nitekim üniversitelerin sosyal olanakları üzerinde de durulması gerekiyor. Hayattan kopuk ve kırsalda olan üniversiteler, günümüz dünyasında artık çok makbul değil. Kentte, şirketler ile iç içe ve hayatın içinde olan üniversiteleri seçmek lazım. Bununla birlikte aday öğrenci, okumak istediği bölümü destekleyecek farklı bölümlerin hangilerinden ders alabileceğine ve hangi okulların bunu desteklediğine bakmalıdır. Önemli faktörlerden biri de okunan bölümde uzmanlaşmadır. Bu nedenle üniversitenin bölümler arasında ki çalışma alanları, tercih döneminde odaklanılması gereken noktalardandır. İşte tüm bu değerlendirmeler yapıldığında aday öğrenci kendisi için en iyi tercihi yapmış olacaktır” dedi.

Adaylar hangi alanlara yönelmeli?

Becerilere ve alanlara odaklanılması gerektiğini söyleyen Polat, “Teknoloji okuryazarlığı konusu son zamanlarda en çok dikkat edilen konulardan biridir. Teknolojiyi bilmek lazım. Siber güvenlik, veri mühendisliği, blockchain, işletme, sağlık da aynı şeklide çok önemlidir. Meslekler değişir. Ancak değişmeyecek alanlar ve beceriler vardır. Bu beceriler üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Adaylar bütün dünyanın üzerine konuştuğu enerji mühendisliği ve medikal cihaz teknoloji alanlarına da yönelsinler. Nitekim adayların yazılım-kodlama üzerine de düşünmelerini öneriyorum. Çünkü yazılım Türkiye’nin çok ihtiyacı olan bir alandır. Bu alan yatırımsız, oldukça maliyetsiz ve katma değeri çok yüksek alanlardan biridir. Adayların bu alanları değerlendirmelerini tavsiye ederim” diyerek sözlerini sonlandırdı.