Tercih yapacak olan öğrenciler bilgilendirilecek

Bilgi Koleji Kurucusu Ahmet Çevik ve Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak’ın konuşmacı olarak katılacağı ‘Çocuğum İçin Hangi Okul?’ etkinliğinde lise tercih süresinde öğrencilerle velilerin nelere dikkat etmesi gerektiği ele alınacak. Etkinlik hakkında bilgi veren Çevik, “Bilindiği üzere LGS sistemi bu yıl ilk kez uygulandı. Sistemle ilgili hem öğrenci hem de velilerin kafası oldukça karıştı. Doğru bir liseyi seçmenin doğru bir üniversiteye gitmekle eşanlamlı olduğu günümüzde, öğrenci ve velilerimizi yeni sistemle ilgili bilgilendirmeyi üzerimize bir borç biliyoruz. Bu anlamda Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm öğrenci ve velileri bekliyoruz” dedi.

Bilişim Eğitim Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Koleji’nin Kurucusu Ahmet Çevik ve Bilgi Koleji Genel Koordinatörü Yaşar Solak, Ataşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Çocuğum İçin Hangi Okul’ adlı etkinlikte öğrenci ve velilerle bir araya gelecek.

7 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 13.00’da Ataşehir bir AVM’de gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında; lise tercih sürecinde öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gerekenler, yerleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağı, nakil süreci ve nakil takvimi bittiğinde herhangi bir okula yerleşemeyenler ile ilgili detaylar ele alınacak.