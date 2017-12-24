Terim’e aile desteği

Fatih Terim’in eşi Fulya Terim mücadeleyi tribünden izledi.

Galatasaray’da Igor Tudor ile yolların ayrılmasıyla takımın başına getirilen Fatih Terim’i ilk maçında aile bireyleri yalnız bırakmadı. Tecrübeli teknik direktörün eşi Fulya Terim, mücadeleyi tribünden takip ederek, eşine destek oldu. Fulya Terim’in yanı sıra mücadeleyi tribünden takip eden isimler arasında eski futbolcu Hasan Şaş da vardı. Fatih Terim’in bir dönem sarı-kırmızılı kulüpte birlikte görev yaptığı eski futbolcu Hasan Şaş da mücadeleyi tribünden takip etti.

Öte yandan Igor Tudor döneminde süresiz kadro dışı bırakılan ve Fatih Terim’in gelmesiyle kadroya geri çağrılan futbolcu Hakan Balta da eşi ile birlikte mücadeleyi tribünden takip etti.