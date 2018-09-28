Terim'li Galatasaray evinde yine puan vermedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4.
döneminde sarı-kırmızılıların başında çıktığı BB Erzurumspor maçıyla birlikte evinde 13 lig karşılaşmasında da galip ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın tekrar başına geçtikten sonra ligde Türk Telekom Stadyumu'nda yenilgi yüzü görmedi. Terim'in öğrencileri BB Erzurumspor maçıyla birlikte ligde oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı.