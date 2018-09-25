Terlemeye 'Vaser' yöntemiyle çözüm

Dr Ali Cemal Yılmaz, koltuk altı bo¨lgesi terleme sorununun 'Vaser' yardımı ile ço¨zu¨lebileceğini söyledi. Op. Dr. Yılmaz, 'Vaser' yöntemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Birçok kişinin görüntüsünü ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen koltuk altı bo¨lgesi terleme sorunu 'Vaser' yöntemi ile c¸o¨zu¨lebiliyor. Vu¨cut ısısının, su ve tuz dengesinin sagˆlanmasında c¸ok o¨nemli bir role sahip olan terlemenin, tüm sağlıklı insanlarda görülen fizyolojik bir olay olduğunu belirten Dr Ali Cemal Yılmaz, neden olduğu kötü koku ve görüntü nedeniyle bu ciddi sorunun tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti.

Terlemenin neden olduğu olumsuz durumlara değinen Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, ''Özellikle, koltuk altı terlemesi, profesyonel is¸ hayatında ve sosyal hayatta insanları zor durumda bırakıp mahcup etmektedir. Terleme ve ter kokusu sorunu toplumdaki yaygın kanının aksine erkeklerde ve kadınlarda aynı oranda go¨ru¨lu¨r. Siyah ırka mensup insanlarda bu sorun beyazlara oranla daha çok görülür. Ülkemizde bu kadar yaygın olmasa da terlemeden şikayetçi olanların oranı azımsanmayacak miktarlarda'' dedi.

''Vaser yöntemi ile terleme tedavisi kişiden kişiye değişiyor''

Kişiden kişiye değişmekle birlikte botoks işleminin 4-6 ay arasında terleme miktarını azaltabildiğini, bu işlemlerin sonucunun kalıcı olmadığını dile getiren Op. Dr. Yılmaz, cerrahi olarak da koltuk altı terlemelerine yönelik yapılabilecek işlemlerin mevcut olduğuna dikkat çekti.

FDA onaylı sistem olan Vaser yönteminin koltuk altına uygulanmasıyla derinin, deri altı yağ dokusu ile temas ettiği seviyede bulunan ter bezlerinin, çevre dokuya zarar vermeden vücuttan uzaklaştırıldığının altını çizen Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, açılan küçük kesilerden, koltuk altına özel bir solüsyon verilerek derinin bu işleme hazır hale getirildiğini, sonra da aynı kesilerden girilerek 'Vaser' yönteminin uygulandığını, ardından da liposuction yöntemiyle etkisizleştirilen ter bezlerinin koltuk altından alındığını anlattı.

Bir günlük bir sargıdan sonra kesilerin hızlıca iyileşmeye başlayacağını aktaran Op. Dr. Yılmaz, aşırı terlemeye karşı başka tedavi yöntemlerinin de uygulandığını, ancak bunların bazılarının geçici çözümler sunduğunu, bazılarının ise 'Vaser' yöntemine göre daha riskli olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Yılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı: ''Koltuk altı ter bezlerinin fiziksel olarak yağ hücrelerine benzemeleri nedeni ile etrafındaki diğer dokuların ve derinin zarar görmeden cilde çok yakın bile olsalar 'Vaser' ile dokudan ayrılır. Liposuction yapar gibi vücuttan uzaklaştırılır, bu şekilde etkili ve güvenli bir şekilde koltuk altı terleme sorunu ciddi oranda azalır. Örneğin iyontoforez yönteminde seans sayısı fazla olduğu gibi, 1-3 ay sonunda işlemin tekrarlanması gerekir. Botoks tedavisinin etkisi ise ortalama 4–6 ay sürer. Oysa ki Vaser'ın aşırı terlemeyi önlemede yüzde 80 oranında kesin başarı sağladığı kanıtlanmıştır''.