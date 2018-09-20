Terzioğlu, çalışanlarına aşure dağıttı

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu çalışanlarına aşure sürprizi yaptı. Terzioğlu, Muharrem ayının 10'uncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü'nde Turkcell çalışanlarıyla birlikte kutladı. Turkcell yöneticileri ile tezgahın arkasına geçen Terzioğlu, aşçı şapkasını taktı ve kendi elleriyle aşure dağıttı. Terzioğlu bu renkli görüntüleri kendi Twitter adresinden de ‘Muharrem ayının bereketi ile paylaşmak, bir arada olmak, bereket ile çoğaltmak gibi değerlerimizi bir kez daha hatırlıyor ve tazeliyoruz' cümlesiyle paylaştı.