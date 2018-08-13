TESK ve Turkcell’den dijital işbirliği

İş birliği kapsamında Turkcell esnafın ihtiyaç duyacağı tüm iletişim çözümlerini TESK üyelerine özel paketlerle sunacak.

Mesleki sivil toplum kuruluşu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) üyelerinin dijitalleşme sürecini, Turkcell yürütecek. TESK ile Turkcell arasında yapılan işbirliği kapsamında, yaklaşık 2 milyon esnafın tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için avantajlı özel hizmet paketleri sunulacak. Söz konusu iş birliği ile esnafın, dijitalleşme süreçlerinin hızla tamamlanması yolunda önemli bir adım daha atılması amaçlandı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre uzun soluklu dijitalleşmenin ilk adımı olarak TESK üyeleri, Turkcell’in esnaf paketlerini tercih ederek tüm dijital iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Aynı zamanda kendilerine özel sunulan Akıllı Faks gibi dijital çözümlere de sahip olabilecek. Bunun için TESK’in, Birleşik Ödeme Hizmetler ve Elektronik Para A.Ş. işbirliğiyle hayata geçirdiği, esnaf ve sanatkârlara yönelik avantajlar içeren TESK Kart sahibi olmaları yeterli olacak.

“Özel avantajlarla esnaflarımızın hizmetindeyiz”

Yapılan işbirliği anlaşmasının esnaf ve sanatkârların dijitalleşmesi yolunda büyük bir adım olduğunun altını çizen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi: “Türkiye’de yaklaşık 2 milyon esnafımızı temsil eden TESK’in, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’in tecrübesinden faydalanmayı tercih etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğiyle esnafımız dijital servislerimizi kullanarak işlerini kesintisiz ve mobil olarak diledikleri yerden rahatça yapabilecekler. Dijitalleşen esnaf ve sanatkârlar bir yandan rekabet güçlerini artırarak bir yandan da daha verimli çalışıp, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunacaklar. TESK ile başlattığımız bu işbirliğini önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz. Bu vesileyle ülke ekonomimizin temel taşlarından olan esnafımıza yönelik böylesine değerli bir projeyi hayata geçirme fırsatı sunduğu için TESK’e teşekkürlerimizi sunarız.”

TESK ve Turkcell arasında yapılan dijital işbirliğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de “İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında esnafımız açısından en önemli konulardan biri de birbirleriyle ve müşterileriyle hızlı, ucuz iletişim sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip ederek bu sayede müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek. Bu kapsamda; TESK ve Turkcell’in birlikte geliştirdiği yeni hizmet, kampanya ve iş ortaklığı 2 milyona yakın esnaf ve sanatkârın rekabetçi gücünü artıracak ve hayatlarını kolaylaştıracak. Değişime, dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf-sanatkâr kesimi yaratılmasında Turkcell’in sağladığı ürün ve hizmetler büyük bir katkı sağlayacak. Esnaf ve sanatkârların yararlanacağı hizmetler sadece esnafa değil ülkemiz ekonomisine ve ticaretine de katkı sağlayacak” dedi.